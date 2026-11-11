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Pri Brezne horel rodinný dom, jeden muž sa nadýchal splodinami
Po príchode na miesto hasiči zistili, že z priestoru pri garáži vychádza hustý čierny dym.
Autor TASR
Brezno 11. novembra (TASR) - V obci Závadka nad Hronom v okrese Brezno horel v stredu ráno rodinný dom. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici o tom informuje na sociálnej sieti s tým, že požiar sa podarilo lokalizovať po 9.00 h.
Po príchode na miesto hasiči zistili, že z priestoru pri garáži vychádza hustý čierny dym. Požiar sa rozšíril pod celú strešnú konštrukciu domu. Príslušníci HaZZ preto pristúpili k odstraňovaniu strešnej krytiny a rozoberaniu konštrukcie. Zistili však, že sa pod ňou nachádza aj krytina obsahujúca azbest. Hasiči na mieste poskytli zdravotnú pomoc ohlasovateľovi požiaru, ktorý sa nadýchal splodín horenia.
Záchranná zdravotná služba Nemocnice s poliklinikou Brezno na sociálnej sieti v stredu uviedla, že splodinami horenia sa nadýchal muž. Po príchode na miesto udalosti si ho záchranári prevzali do svojej starostlivosti. „Po podanej liečbe sa zdravotný stav pacienta zlepšil a ostal na mieste zásahu,“ dodali záchranári.
HaZZ pripomína, že zásah v Závadke nad Hronom trval aj po lokalizácii požiaru, pokračovali v jeho likvidácii a rozoberaní poškodenej strešnej konštrukcie. „Príčina vzniku požiaru a výška priamej materiálnej škody sú predmetom zisťovania,“ podotkol zbor.
Pri udalosti zasahovalo celkovo 26 hasičov, 13 príslušníkov HaZZ z Banskej Bystrice, Závadky nad Hronom a Brezna a 13 členov dobrovoľných hasičských zborov z Brezna, Valaskej, Telgártu a Závadky nad Hronom.
Po príchode na miesto hasiči zistili, že z priestoru pri garáži vychádza hustý čierny dym. Požiar sa rozšíril pod celú strešnú konštrukciu domu. Príslušníci HaZZ preto pristúpili k odstraňovaniu strešnej krytiny a rozoberaniu konštrukcie. Zistili však, že sa pod ňou nachádza aj krytina obsahujúca azbest. Hasiči na mieste poskytli zdravotnú pomoc ohlasovateľovi požiaru, ktorý sa nadýchal splodín horenia.
Záchranná zdravotná služba Nemocnice s poliklinikou Brezno na sociálnej sieti v stredu uviedla, že splodinami horenia sa nadýchal muž. Po príchode na miesto udalosti si ho záchranári prevzali do svojej starostlivosti. „Po podanej liečbe sa zdravotný stav pacienta zlepšil a ostal na mieste zásahu,“ dodali záchranári.
HaZZ pripomína, že zásah v Závadke nad Hronom trval aj po lokalizácii požiaru, pokračovali v jeho likvidácii a rozoberaní poškodenej strešnej konštrukcie. „Príčina vzniku požiaru a výška priamej materiálnej škody sú predmetom zisťovania,“ podotkol zbor.
Pri udalosti zasahovalo celkovo 26 hasičov, 13 príslušníkov HaZZ z Banskej Bystrice, Závadky nad Hronom a Brezna a 13 členov dobrovoľných hasičských zborov z Brezna, Valaskej, Telgártu a Závadky nad Hronom.