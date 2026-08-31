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Pri čelnej zrážke áut v okrese Michalovce zahynuli dvaja ľudia

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

„Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Presné okolnosti nehody preverujeme,“ doplnila polícia s tým, že ďalšie informácie poskytne neskôr.

Autor TASR
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Malčice 30. augusta (TASR) -Medzi obcami Malčice a Kačanov v okrese Michalovce došlo v nedeľu večer k vážnej dopravnej nehode. Pri čelnej zrážke dvoch vozidiel zahynuli dvaja ľudia, ďalšia osoba utrpela vážne zranenia. Košická krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Presné okolnosti nehody preverujeme,“ doplnila polícia s tým, že ďalšie informácie poskytne neskôr.
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