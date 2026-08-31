< sekcia Regióny
Pri čelnej zrážke áut v okrese Michalovce zahynuli dvaja ľudia
„Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Presné okolnosti nehody preverujeme,“ doplnila polícia s tým, že ďalšie informácie poskytne neskôr.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Malčice 30. augusta (TASR) -Medzi obcami Malčice a Kačanov v okrese Michalovce došlo v nedeľu večer k vážnej dopravnej nehode. Pri čelnej zrážke dvoch vozidiel zahynuli dvaja ľudia, ďalšia osoba utrpela vážne zranenia. Košická krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Presné okolnosti nehody preverujeme,“ doplnila polícia s tým, že ďalšie informácie poskytne neskôr.
„Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Presné okolnosti nehody preverujeme,“ doplnila polícia s tým, že ďalšie informácie poskytne neskôr.