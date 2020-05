Čelná zrážka dvoch áut v Rožňavskom okrese si vyžiadala päť zranených

Rožňava 16. mája (TASR) – Päť zranených si v piatok (15. 5.) vyžiadala dopravná nehoda v okrese Rožňava, pri ktorej sa čelne zrazili dve osobné autá. Podľa doterajších zistení 26-ročný vodič s vozidlom zn. Nissan Terrano krátko pred 8.30 h v smere od Rožňavy do Košíc z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismernej časti vozovky, kde sa zrazil s vozidlom zn. Škoda Octavia. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Podľa predbežnej lekárskej správy vodič nissanu a jeho 59-ročný spolujazdec utrpeli zranenia s dobou liečenia desať dní. Vodič (31) škody a jeden jeho spolujazdec (22) mali zranenia, ktoré si vyžiadajú dobu liečenia viac ako 42 dní. Ďalší ich 55-ročný spolujazdec utrpel tak vážne zranenia, že ho letecky transportovali do košickej nemocnice. Dychová skúška u vodičov prítomnosť alkoholu nepreukázala. Policajti počas dokumentovania nehody úsek cesty na nevyhnutne potrebný čas uzavreli.



"Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Bližšie okolnosti tejto dopravnej nehody i miera zavinenia jej účastníkov sú predmetom ďalšieho vyšetrovania," uviedla Ivanová.