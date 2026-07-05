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Pri čelnej zrážke s autom zahynul v B. Štiavnici 22-ročný motocyklista
„Podľa predbežných informácií mal vodič motocykla z doposiaľ neznámych príčin prejsť do protismeru, kde sa čelne zrazil s osobným vozidlom Mazda.
Autor TASR
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Banská Štiavnica 5. júla (TASR) - K tragickej dopravnej nehode, ktorá si vyžiadala smrť 22-ročného motocyklistu, došlo v Banskej Štiavnici na Ulici obrancov mieru. Informovala o tom v nedeľu na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.
„Podľa predbežných informácií mal vodič motocykla z doposiaľ neznámych príčin prejsť do protismeru, kde sa čelne zrazil s osobným vozidlom Mazda. Motocyklista zraneniam, ktoré utrpel na mieste nehody, podľahol,“ uviedla polícia s tým, že presná príčina nehody, ako aj jej bližšie okolnosti sú v štádiu šetrenia.
„Podľa predbežných informácií mal vodič motocykla z doposiaľ neznámych príčin prejsť do protismeru, kde sa čelne zrazil s osobným vozidlom Mazda. Motocyklista zraneniam, ktoré utrpel na mieste nehody, podľahol,“ uviedla polícia s tým, že presná príčina nehody, ako aj jej bližšie okolnosti sú v štádiu šetrenia.