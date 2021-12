Pri ceste na Srdiečko pod Chopkom treba použiť snehové reťaze

Zvolen 11. decembra (TASR) – Snehové reťaze by mali použiť všetci vodiči, ktorí sa počas víkendu vydajú do oblasti Srdiečka pod Chopkom v okrese Brezno. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC). Takto zabezpečené vozidlá by mali byť v úseku cesty druhej triedy medzi obcou Bystrá a Srdiečko.



Podľa SSC sa v Banskobystrickom kraji miestami na vozovkách vyskytuje kašovitý až utlačený sneh. Na ceste II/578 Skalka – Kremnica v hrúbke 1 – 3 centimetre a na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá do 4 až 5 centimetrov.



Horské prechody (HP) na území kraja sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. HP Donovaly a Vrchslatina majú povrch vozoviek pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu v hrúbke 1 - 3 centimetre.