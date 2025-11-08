< sekcia Regióny
Pri Chalúpke dedka Večerníčka v Detve bolo v lete 16 podujatí
Autor TASR
Detva 8. novembra (TASR) - Pri podpolianskej Chalúpke dedka Večerníčka sa počas leta v rámci sobotných akcií uskutočnilo 16 komunitných podujatí. V areáli prírodného amfiteátra v Detve aktivitami spájali deti, rodičov a aj starých rodičov. TASR o tom informovala Elena Jankovičová, riaditeľka Komunikačného Centra, ktoré ich organizovalo.
Dodala, že areál chalúpky a tradičného gazdovského domu od začiatku júna do konca septembra navštívilo viac ako 2500 návštevníkov z rôznych kútov Slovenska i zo zahraničia. „Každý víkend ožívali známe večerníčkové postavičky ako Kubko a Maťko, víla Amálka, Pat a Mat či dedko Večerníček so svojimi vernými kamarátmi,“ objasnila.
Ako ďalej uviedla, záujemcovia mali k dispozícii aj nedeľné prehliadky areálu. Súčasťou boli zážitkovo-vzdelávacie programy pre skupiny detí, ako napríklad Urob si svoj herbár, Rozprávkový svet či Malí návrhári. Chalúpka sa zapojila aj do programu počas júlových Folklórnych slávnosti pod Poľanou a pripravila zážitkové aktivity. „Hoci interiér domčekov počas zimy uzatvárame, areál ostáva cieľom prechádzok či fotografovania,“ podotkla Jankovičová.
Poznamenala, že tohtoročná hlavná sezóna chalúpky sa niesla v znamení nového začiatku. Atrakciu s orientačným číslom 22 v máji presťahovali z detvianskych lazov spolu s jej zariadením. Podľa nej je nová lokalita bližšia a dostupnejšia aj pre ľudí s obmedzeným pohybom, rodiny s kočíkmi i pre cyklistov. Zároveň ponúka aj viac miesta na parkovanie áut a hygienické zázemie. Priestor si môžu záujemcovia prenajať a pripraviť si svoj vlastný program. Informácie o aktivitách nájdu na profile chalúpky na sociálnej sieti.
