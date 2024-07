Pri Chate pod Rysmi vzniknú nové kompostovacie toalety

Vysoké Tatry 31. júla (TASR) - Pri Chate pod Rysmi vo Vysokých Tatrách vzniknú nové kompostovacie toalety. Ich finálny vzhľad v týchto dňoch predstavil turistický klub Hikemates, ktorý je zároveň autorom projektu. Predseda klubu Patrik Pajta upozornil, že toalety majú prispieť k čistejšiemu okoliu chaty a udržateľnejšiemu turizmu.



Vzhľad kompostovacích toaliet vzišiel z architektonickej súťaže, pričom architekti zapracovali pripomienky odborníkov a verejnosti, ktoré dostali po zverejnení víťaznej vizualizácie. Projekt si vyžadoval aj koordináciu s rôznymi inštitúciami a je výsledkom spolupráce Hikemates, Slovenského horolezeckého spolku JAMES, Klubu slovenských turistov a Správy Tatranského národného parku.



Chata pod Rysmi, ktorá sa nachádza v nadmorskej výške 2250 metrov, patrí medzi najnavštevovanejšie vysokohorské chaty. Projekt kompostovacích toaliet rieši podľa Pajtu problém s odpadom v horských oblastiach, kde turisti často zanechávajú exkrementy a odpad v okolí chodníkov. Upozornil, že to má negatívny vplyv na prírodu. Nové toalety budú fungovať na princípe kompostéra, kde živé organizmy rozkladajú tuhú časť odpadu a nie sú vypúšťané do okolia. Tekutý odpad následne prechádza filtráciou. Pajta dodal, že aktuálne prebieha fáza povoľovacích procesov, pričom už vybrali aj zhotoviteľa stavby, ktorý zabezpečí dielenskú dokumentáciu a dohľad nad realizáciou.



Samotný projekt kompostovacích toaliet pri najvyššie položenej chate v Tatrách turisti mohli zrealizovať len vďaka finančnej podpore súkromného sektora a viacerých firiem. Klub v spolupráci s partnermi plánuje vytvoriť projektovú dokumentáciu aj pre generický dizajn. "Tú bezplatne odovzdáme správam národných parkov, a zástupcom miest a obcí v podhorských oblastiach. Tento krok umožní jednoduchšiu a rýchlejšiu realizáciu podobných projektov v ďalších potrebných lokalitách, kde o to dotknuté subjekty prejavia záujem," uzavrel Pajta.