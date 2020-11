Pri cintoríne v Rimavskej Sobote počas dňa hliadkovali policajti

Rimavská Sobota 1. novembra (TASR) – Pri vchode do cintorína v Rimavskej Sobote počas celej nedele hliadkovali príslušníci Policajného zboru (PZ), ktorí ľudí upozorňovali na zákaz vstupu. Ako TASR v tejto súvislosti informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová, policajti Okresného riaditeľstva (OR) PZ v Rimavskej Sobote počas víkendu v rámci zvýšeného výkonu hliadkovej služby súvisiaceho s celoplošným testovaním na COVID-19 kontrolovali aj verejný poriadok v okolí cintorínov.



Návštevou cintorína počas zákazu vychádzania sa občania podľa jej slov môžu dopustiť priestupku na úseku civilnej ochrany. „Za priestupok spáchaný počas mimoriadnej situácie môže uložiť policajt na mieste pokutu v blokovom konaní do 1000 eur a okresný úrad v správnom konaní do 1659 eur,“ konkretizovala Faltániová.



Podľa informácií z prostredia polície v nedeľu policajti na cintoríne v Rimavskej Sobote ľudí iba upozorňovali, v predchádzajúcich dvoch dňoch však aj ukladali pokuty od 100 do 200 eur. Okrem uniformovaných policajtov mali na cintoríne hliadkovať aj príslušníci PZ v civilnom oblečení.



Rimavskosobotský cintorín sa v uplynulých dňoch stal predmetom sporu medzi primátorom Jozefom Šimkom a ministrom vnútra Romanom Mikulcom (OĽANO). Primátor na sociálnej sieti uviedol, že mestská polícia v Rimavskej Sobote nebude v tomto období ľudí za vstup na cintorín pokutovať, na čo minister takisto na sociálnej sieti reagoval, že na dodržiavanie platných opatrení dozrie štátna polícia.



Ako dodala Faltániová, OR PZ Rimavská Sobota sa v tejto súvislosti zaoberá podaním vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu podnecovania podľa § 337 Trestného zákona. „Za spáchanie tohto trestného činu je zodpovedná len fyzická osoba, nie právnická osoba. Mesto Rimavská Sobota preto za takéto konanie nemôže byť postihnuté,“ ozrejmila hovorkyňa.