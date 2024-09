Pri čistení jazierka v parku v Leviciach uhynuli ryby

Levice 23. septembra (TASR) - V jazierku v Parku M. R. Štefánika v Leviciach uhynulo niekoľko rýb. Stalo sa tak počas jeho čistenia. Primátor Levíc Ján Krtík na sociálnej sieti informoval, že čistenie jazierka si vyžiadalo zakalenie vody a povlak na hladine, spôsobený pravdepodobne premnožením rias alebo siníc v jazere. "Pracovník ich spozoroval počas pravidelnej údržby a čistenia jazera," skonštatoval.



Nasledovalo odpustenie hladiny vody otvorením dnového výpustu do Pereca a dopustenie čerstvej vody zo studne. Pri zatváraní výpustného ventilu došlo k naplaveniu nečistôt do tohto uzáveru a tým k nedostatočnému uzavretiu ventilu, čo spôsobilo následný pomalý odtok vody. Po nahlásení poruchy sa ventil podarilo vyčistiť a uzavrieť a v priebehu piatka (20. 9.) vodu dopustiť, uviedol vo svojom stanovisku konateľ firmy, ktorá zabezpečuje údržbu jazierka.



Niekoľko rýb pravdepodobne uviazlo v bahne jazera a z dôvodu nedostatku kyslíka uhynuli. Podľa konateľa je úhyn rýb v jazere celoročný, no nie v takomto množstve. "Potvrdilo sa, že nasadenie rýb sťažuje samotnú prevádzku a údržbu jazera, ktoré nie je určené na chov rýb. V jazere nie je filtrácia ani vodné rastliny a čistota vody sa dá dosiahnuť len mechanickým čistením hladiny a dna. Ryby vodu nedokážu vyčistiť, skôr vzniká z ich výkalov na dne jazera nános, ktorý je živnou pôdou pre rast rias," uviedol.