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Pri čistení Kameňov zmiznutých si pripomenú manželov Löwenbeinovcov
Kamene sú venované Deziderovi a Irme Löwenbeinovcom, ktorých v roku 1942 internovali v pracovnom tábore vo Vyhniach.
Autor TASR
>Trenčín 22. novembra (TASR) - Pripomenúť si osudy bývalých obyvateľov Trenčína a prispieť k starostlivosti o miesto ich pamiatky je hlavným cieľom nedeľného čistenia a leštenia Kameňov zmiznutých (Stolpersteine). Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
Kamene sú venované Deziderovi a Irme Löwenbeinovcom, ktorých v roku 1942 internovali v pracovnom tábore vo Vyhniach. Dezider tam zomrel 7. októbra 1943, pochovali ho na židovskom cintoríne v Žarnovici. Irma prežila manželovu smrť a počas Slovenského národného povstania sa dostala z tábora na slobodu. Po potlačení SNP ju zavraždili nacisti.
Podujatie sa začne o 14.00 h pri synagóge na Hviezdovej ulici v Trenčíne. Po úvodnom slove sa účastníci presunú ku kameňom, ktoré sú inštalované v chodníku na Vajanského ulici v blízkosti Posádkového klubu (ODA). Tam sa bude môcť každý zapojiť do čistenia a leštenia Kameňov zmiznutých a popritom si vypočuť príbeh rodiny, ktorý sa za nimi ukrýva.
Od 15.00 h bude nasledovať čítanie poézie vo výklade Klubu Lúč na Mierovom námestí. Celé podujatie sa koná ako ozvena štátneho sviatku Boja za slobodu a demokraciu (17. 11.).
Kamene sú venované Deziderovi a Irme Löwenbeinovcom, ktorých v roku 1942 internovali v pracovnom tábore vo Vyhniach. Dezider tam zomrel 7. októbra 1943, pochovali ho na židovskom cintoríne v Žarnovici. Irma prežila manželovu smrť a počas Slovenského národného povstania sa dostala z tábora na slobodu. Po potlačení SNP ju zavraždili nacisti.
Podujatie sa začne o 14.00 h pri synagóge na Hviezdovej ulici v Trenčíne. Po úvodnom slove sa účastníci presunú ku kameňom, ktoré sú inštalované v chodníku na Vajanského ulici v blízkosti Posádkového klubu (ODA). Tam sa bude môcť každý zapojiť do čistenia a leštenia Kameňov zmiznutých a popritom si vypočuť príbeh rodiny, ktorý sa za nimi ukrýva.
Od 15.00 h bude nasledovať čítanie poézie vo výklade Klubu Lúč na Mierovom námestí. Celé podujatie sa koná ako ozvena štátneho sviatku Boja za slobodu a demokraciu (17. 11.).