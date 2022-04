Pri čistení Muránky vyzbierali v Revúcej takmer 2600 kg odpadu

Revúca 25. apríla (TASR) – Ochranári, samosprávy, žiaci a dobrovoľníci vyzbierali v piatok (22. 4.) počas akcie Spoločne za čistú Muránku v Revúcej takmer 2600 kilogramov (kg) odpadu. Viac ako stovka plných vriec bola v rámci podujatia vyzbieraná aj v Muráni, Jelšave a obci Meliata. Na svojej oficiálnej stránke o tom informuje Správa Národného parku (NP) Muránska planina.



Do čistenia Muránky, jej prítoku Zdychavy a ďalších lokalít v Revúcej sa popri ochranároch a zamestnancoch mesta zúčastnili aj žiaci so svojimi pedagógmi. "Spoločne sa nám podarilo vyzbierať 151 vriec odpadu, pneumatík a ďalšieho nadrozmerného odpadu. Z časti riek Zdychavka a Muránka a bezprostredného okolia Revúcej tak zmizlo približne 2590 kg odpadu," priblížila Správa NP Muránska planina.



Takmer 80 dobrovoľníkov sa do čistenia rieky Muránka zapojilo v obci Muráň, kde sa počas akcie podarilo vyzbierať 50 vriec odpadu. Približne 60 vriec zozbierali štyri desiatky dobrovoľníkov v sobotu (23. 4.) i v obci Meliata v okrese Rožňava. K podujatiu Spoločne za čistú Muránku sa pridalo aj mesto Jelšava, ktoré v priestoroch coburgovského kaštieľa pripravilo i osvetovú akciu zameranú na správne separovanie odpadu.



Spoločné čistenie rieky Muránka organizuje Správa NP Muránska planina od roku 2018, v prvých dvoch ročníkoch sa do akcie zapojili všetky obce ležiace pozdĺž rieky. Cieľom spoločného čistenia Muránky je vyčistiť rieku, jej prítoky a ich okolie od odpadu, ktorý sa hromadí v tokoch a na ich brehoch.