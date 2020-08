Pri čistení okolia chaty v Kolačíne našiel muž starú muníciu

Kolačín 23. augusta (TASR) – Nález starej munície v Kolačíne v okrese Ilava ohlásil polícii 42-ročný muž. Našiel ju pri čistení okolia poľovníckej chaty. Policajti o tom v nedeľu informovali na sociálnej sieti.



Pyrotechnik zistil, že ide o 60-milimetrovú delostreleckú mínu rumunskej výroby z obdobia druhej svetovej vojny. "Delostrelecká munícia bola čiastočne skorodovaná so zapaľovačom a náplňou trhaviny. V danom stave však bola schopná výbuchu," priblížili policajti.



Okolie nálezu pyrotechnik prezrel detektorom kovov a nenašiel žiadnu ďalšiu muníciu ani iný podozrivý predmet. Muníciu fotograficky zadokumentovali a miesto nálezu zaznačili do GPS pre potreby bomb data centra. "Za dodržania bezpečnostných opatrení pyrotechnik delostreleckú muníciu premiestnil do muničného trezoru. Odtiaľ ju prevezú k pyrotechnickému zničeniu výbuchom," dodali policajti.