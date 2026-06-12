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Zásah záchranárov pri Bratislave: Po nehode skončili dvaja zranení
Hasiči vykonali na vozidle protipožiarne opatrenia, zamedzili úniku prevádzkových kvapalín a asistovali pri sprejazdnení vozovky.
Autor TASR
Bratislava 12. júna (TASR) - Pri čistiarni odpadových vôd v bratislavskom Vlčom hrdle došlo vo štvrtok (11. 6.) poobede k nehode menšieho úžitkového vozidla s ložnou plochou. Zranili sa dve osoby. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.
„V čase príjazdu hasičov sa na mieste nachádzali dve zranené osoby, pričom jednu z nich si do opatery od zdravotníckych záchranárov prevzala posádka sanitného automobilu hasičskej záchrannej služby. Hasiči vykonali na vozidle protipožiarne opatrenia, zamedzili úniku prevádzkových kvapalín a asistovali pri sprejazdnení vozovky,“ priblížil HaZZ.
„V čase príjazdu hasičov sa na mieste nachádzali dve zranené osoby, pričom jednu z nich si do opatery od zdravotníckych záchranárov prevzala posádka sanitného automobilu hasičskej záchrannej služby. Hasiči vykonali na vozidle protipožiarne opatrenia, zamedzili úniku prevádzkových kvapalín a asistovali pri sprejazdnení vozovky,“ priblížil HaZZ.