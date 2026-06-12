Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 12. jún 2026Meniny má Zlatko
< sekcia Regióny

Zásah záchranárov pri Bratislave: Po nehode skončili dvaja zranení

.
Snímka z miesta nehody. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor

Hasiči vykonali na vozidle protipožiarne opatrenia, zamedzili úniku prevádzkových kvapalín a asistovali pri sprejazdnení vozovky.

Autor TASR
Bratislava 12. júna (TASR) - Pri čistiarni odpadových vôd v bratislavskom Vlčom hrdle došlo vo štvrtok (11. 6.) poobede k nehode menšieho úžitkového vozidla s ložnou plochou. Zranili sa dve osoby. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.

„V čase príjazdu hasičov sa na mieste nachádzali dve zranené osoby, pričom jednu z nich si do opatery od zdravotníckych záchranárov prevzala posádka sanitného automobilu hasičskej záchrannej služby. Hasiči vykonali na vozidle protipožiarne opatrenia, zamedzili úniku prevádzkových kvapalín a asistovali pri sprejazdnení vozovky,“ priblížil HaZZ.


.

Neprehliadnite

TASR na Teraz.sk sprístupnila agregátor Politika na sociálnych sieťach

Premiér: Uvažujeme o zrušení transakčnej dane

VIDEO: POŽIAR V TURISTICKEJ OBLASTI: Zahynuli 2 ľudia a 9 je zranených

VÁŽNA NEHODA NA D1: Cesta pri Liptovskom Mikuláši je už prejazdná