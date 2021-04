Pri čistiarni odpadových vôd vo Vrakuni vysadili ďalších 13 stromov

Bratislava 9. apríla (TASR) - Pri čistiarni odpadových vôd v bratislavskej Vrakuni, najväčšej na Slovensku, vysadilo hlavné mesto ďalších trinásť stromov v rámci svojej iniciatívy 10.000 stromov. TASR o tom informoval hovorca Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) Peter Podstupka.



Pri čistiarni vysadili jelše a hraby, ktoré sú v tomto biotope pôvodným druhom drevín. Zapojenie sa do projektu 10.000 stromov je z pohľadu bratislavských vodárni ďalším príspevkom k manažmentu udržania vody v krajine. "Aj keď sú vodné zdroje v okolí Dunaja pre tento región dostatočné, sadenie stromov a ďalšej zelene pomáha udržať vodu v prírode, odľahčiť kanalizačné systémy v čase dažďov a celkovo zlepšiť klímu," spresnil Podstupka.



Mesto Bratislava chce do roku 2022 vysadiť 10.000 stromov a kríkov. Pre dosiahnutie tohto cieľa spustila samospráva iniciatívu, kde hľadá partnerov z firiem, inštitúcií, organizácií a komunít. Rovnako do nej pozýva Bratislavčanov. Verejnosť môže iniciatívu podporiť darom na výsadbu dreviny alebo sa môže zapojiť priamo do sadenia.