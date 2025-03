Pri Dargove sa zrazili osobné a nákladné auto

Dargov 25. marca (TASR) - K vážnej dopravnej nehode osobného a nákladného vozidla došlo v utorok za obcou Dargov (okr. Trebišov) v smere na Dargovský priesmyk. O nehode, pri ktorej zasahovali hasiči, informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Košice na sociálnej sieti.



"Po príchode na miesto udalosti sa v osobnom vozidle nachádzala zakliesnená osoba so zraneniami, ktorú hasiči vyslobodili pomocou hydraulického náradia a odovzdali do opatery zdravotníkom. Druhá zranená osoba sa nachádzala mimo vozidla," uviedol HaZZ.



Na miesto udalosti privolali záchranársky vrtuľník, ktorý transportoval jednu zo zranených osôb do nemocnice. Vodič nákladného vozidla podľa hasičov odmietol ošetrenie.



Premávka na mieste bola počas zásahu obmedzená.