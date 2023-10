Pri Detve sa pri nehode zranili 2 osoby, vodič nafúkal vyše 2 promile

Detva 22. októbra (TASR) – Pri čelnej zrážke dvoch vozidiel, ku ktorej došlo v nedeľu popoludní pri Detve, sa ťažko zranili obaja vodiči. Jeden po nehode nafúkal vyše dve promile alkoholu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Mária Faltániová.



K dopravnej nehode došlo na ceste I/16 za Detvou v smere na Zvolen krátko pred 15.00 h. "Dvadsaťšesťročný vodič vozidla BMV z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s protiidúcim vozidlom značky Renault, ktoré viedol 31-ročný vodič," priblížila Faltániová.



Obaja vodiči boli z miesta nehody s ťažkými zraneniami prevezení do nemocnice. "U vodiča vozidla značky BMV bol pri dychovej skúške zistený alkohol, nafúkal v prepočte 2,06 promile," dodala krajská policajná hovorkyňa.



Polícia v súvislosti s nehodou začala trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví a ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Nehoda je naďalej v štádiu vyšetrovania.