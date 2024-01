Pri Dobšinskej ľadovej jaskyni budú preteky psích záprahov

Dobšiná 25. januára (TASR) - V areáli bežeckého lyžovania pri Dobšinskej ľadovej jaskyni sa budú aj tento rok konať medzinárodné preteky psích záprahov. Počas nadchádzajúcich dvoch víkendov sa na podujatí v rôznych súťažných kategóriách predstavia tímy mašérov z viacerých európskych krajín. Pre návštevníkov bude zabezpečená aj kyvadlová doprava. TASR o tom informovala krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Košice región turizmus (KRT).



Medzinárodné preteky psích záprahov pokračujú pri Dobšinskej ľadovej jaskyni po minuloročnom pilotnom ročníku. V sobotu a nedeľu (27. - 28. 1.) sa v areáli uskutočnia Majstrovstvá Slovenska a nasledujúci víkend (2. - 4. 2.) Medzinárodné preteky psích záprahov s piatkovou nočnou etapou.



"Celá táto dvojica pretekov prebehne ako Veľká cena Ľadovej/Ice Trophy s vyhodnotením všetkých piatich etáp v nedeľu 4. februára v najprestížnejších kategóriách Skj 1-pes, Dvojzáprah, Štvorzáprah a Veľký záprah," priblížila krajská organizácia KRT. Na podujatí budú štartovať tímy mašérov zložené z pretekárov zo Slovenska, Poľska, Česka, Maďarska, Rakúska, Nemecka, Talianska, Belgicka a Moldavska. Organizátori očakávajú veľký počet návštevníkov, pripravené budú preto dve záchytné parkoviská, z ktorých bude do areálu premávať kyvadlová doprava.



"Národný šport štátu Aljaška je veľmi atraktívny, a to predovšetkým z dôvodu prítomnosti psov. Je to fantastické podujatie pre celé rodiny," priblížila výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková. Ako dodala, v nedeľu (28. 2.) sa v areáli pri Dobšinskej ľadovej jaskyni uskutoční aj slávnostné otvorenie novej požičovne pre bežkárov s vyhrievanou útulňou, ktorej vybudovanie finančne podporil Košický samosprávny kraj.