Pri dome v Maduniciach sa malo strieľať, zranený je 20-ročný muž

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jakub Kotian

Policajti uzavreli bezprostredné okolie miesta udalosti. V súčasnosti vykonávajú prvotné úkony vrátane zisťovania strelca.

Autor TASR
Madunice 29. októbra (TASR) - Polícia aktuálne zasahuje v obci Madunice (okres Hlohovec), kde malo dôjsť k streľbe pri jednom z rodinných domov. Zraneného 20-ročného muža previezla záchranka do trnavskej nemocnice. Policajti uzavreli bezprostredné okolie miesta udalosti. V súčasnosti vykonávajú prvotné úkony vrátane zisťovania strelca. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.

„Počas vykonávania úkonov bola na mieste nájdená aj strelná zbraň,“ priblížila polícia. Do obce boli ihneď po prijatí oznámenia vyslané viaceré policajné hliadky, vrátane pohotovostnej motorizovanej jednotky a „kukláčov“ z pohotovostného policajného útvaru. Bližšie informácie polície poskytne hneď ako to situácia umožní.

