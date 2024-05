Dodávka sa čelne zrazila s dvoma kamiónmi:Jedna osoba je ťažko zranená

Lučenec 17. mája (TASR) - Pri dopravnej nehode, ktorá sa stala v piatok dopoludnia na ceste I/16 medzi Lučencom a Pincinou, sa ťažko zranila jedna osoba. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.



"Dvadsaťsedemročný vodič dodávky z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s dvoma kamiónmi," uviedla polícia s tým, vodiča dodávky s ťažkými zraneniami letecky transportovali do nemocnice v Banskej Bystrici.



Hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) Air - Transport Europe (ATE) Zuzana Hopjaková informovala, že muž pri zrážke utrpel vážny úraz hrudníka. V stabilizovanom stave a pri vedomí ho previezli na urgentný príjem do Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.



Polícia doplnila, že dychové skúšky boli u všetkých vodičov negatívne. "V dôsledku dokumentovania nehody a odstraňovania jej následkov bola cesta na dve hodiny úplne uzavretá, neskôr bol sprejazdnený jeden jazdný pruh," dodala polícia s tým, že nehoda je v štádiu objasňovania.