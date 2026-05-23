Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 23. máj 2026Meniny má Želmíra
< sekcia Regióny

Pri dopravnej nehode na Donovaloch sa zranil 48-ročný motocyklista

.
Nehoda na Donovaloch. Foto: FB Polícia SR - Banskobystrický kraj

Leteckou záchrannou službou ho previezli do nemocnice.

Autor TASR
Banská Bystrica 23. mája (TASR) - Pri dopravnej nehode na horskom priechode Donovaly sa v sobotu zranil 48-ročný motocyklista. Leteckou záchrannou službou ho previezli do nemocnice. Banskobystrická krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

Podotýka, že motocyklista a osobné auto sa čelne zrazili na ceste I/59 na Donovaloch. Dychovou skúškou prítomnosť alkoholu u vodiča osobného vozidla vylúčili. U motocyklistu podľa polície nariadili odber krvi. „Presná príčina nehody, ako aj všetky bližšie okolnosti jej vzniku budú predmetom ďalšieho objasňovania,“ uviedli policajti.
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Vedia toho viac ako my? Turisti v Bratislave

A. Világi: Až prax ukáže, či nové pravidlá skultivujú NR SR

Najlepšia pizza na svete za 6 eur? Tá je jedine v Neapole

Slováci zvládli na MS aj štvrtý zápas. Dánov zdolali pohodlne 5:1