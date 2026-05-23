< sekcia Regióny
Pri dopravnej nehode na Donovaloch sa zranil 48-ročný motocyklista
Leteckou záchrannou službou ho previezli do nemocnice.
Autor TASR
Banská Bystrica 23. mája (TASR) - Pri dopravnej nehode na horskom priechode Donovaly sa v sobotu zranil 48-ročný motocyklista. Leteckou záchrannou službou ho previezli do nemocnice. Banskobystrická krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Podotýka, že motocyklista a osobné auto sa čelne zrazili na ceste I/59 na Donovaloch. Dychovou skúškou prítomnosť alkoholu u vodiča osobného vozidla vylúčili. U motocyklistu podľa polície nariadili odber krvi. „Presná príčina nehody, ako aj všetky bližšie okolnosti jej vzniku budú predmetom ďalšieho objasňovania,“ uviedli policajti.
Podotýka, že motocyklista a osobné auto sa čelne zrazili na ceste I/59 na Donovaloch. Dychovou skúškou prítomnosť alkoholu u vodiča osobného vozidla vylúčili. U motocyklistu podľa polície nariadili odber krvi. „Presná príčina nehody, ako aj všetky bližšie okolnosti jej vzniku budú predmetom ďalšieho objasňovania,“ uviedli policajti.