VÁŽNA NEHODA: Na horskom priechode Huty hlásia troch zranených
Po príjazde hasičov bolo zistené, že ide o čelnú zrážku dvoch vozidiel, pri ktorej sa zranili tri osoby.
Autor TASR
Kvačany 4. septembra (TASR) - Pri štvrtkovej dopravnej nehode dvoch osobných motorových vozidiel na horskom priechode Huty v katastri obce Kvačany v okrese Liptovský Mikuláš sa zranili tri osoby. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.
Na miesto vyslali príslušníkov z Hasičskej stanice v Liptovskom Mikuláši. „Po príjazde bolo zistené, že ide o čelnú zrážku dvoch vozidiel, pri ktorej sa zranili tri osoby. Hasiči asistovali Záchrannej zdravotnej službe,“ priblížili z HaZZ s tým, že všetky tri zranené osoby boli prevezené do nemocnice.
