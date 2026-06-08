Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 8. jún 2026Meniny má Medard
< sekcia Regióny

Pri dopravnej nehode na R1 v smere na Zvolen sa ľahko zranil človek

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Hovorkyňa spresnila, že v pondelok ráno sa na R1 stala dopravná nehoda štyroch osobných áut.

Autor TASR
Zvolen 8. júna (TASR) - Pri pondelkovej dopravnej nehode na rýchlostnej ceste R1 v smere od Žiaru nad Hronom na Zvolen neďaleko čerpacej stanice sa ľahko zranil jeden človek. Previezli ho na ošetrenie do nemocnice. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.

Spresnila, že v pondelok ráno sa na R1 stala dopravná nehoda štyroch osobných áut. „Podľa predbežných informácií malo byť jej príčinou nedobrzdenie vozidiel,“ objasnila s tým, že dychové skúšky u vodičov sa skončili s negatívnym výsledkom.

Dokumentovanie nehody si vyžiadalo dvojhodinové uzavretie tohto úseku, obchádzka viedla cez obec Budča.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Viete, kde sa natáčali tieto slávne filmy a seriály?

Zapletalová o úspechoch v DL: Som rada, že je stále čo zlepšovať

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čaká nás horúci víkend, budú aj búrky?

V Galérii Nadácie Slovak Press Photo vystavujú fotoreportéri TASR