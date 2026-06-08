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Pri dopravnej nehode na R1 v smere na Zvolen sa ľahko zranil človek
Hovorkyňa spresnila, že v pondelok ráno sa na R1 stala dopravná nehoda štyroch osobných áut.
Autor TASR
Zvolen 8. júna (TASR) - Pri pondelkovej dopravnej nehode na rýchlostnej ceste R1 v smere od Žiaru nad Hronom na Zvolen neďaleko čerpacej stanice sa ľahko zranil jeden človek. Previezli ho na ošetrenie do nemocnice. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.
Spresnila, že v pondelok ráno sa na R1 stala dopravná nehoda štyroch osobných áut. „Podľa predbežných informácií malo byť jej príčinou nedobrzdenie vozidiel,“ objasnila s tým, že dychové skúšky u vodičov sa skončili s negatívnym výsledkom.
Dokumentovanie nehody si vyžiadalo dvojhodinové uzavretie tohto úseku, obchádzka viedla cez obec Budča.
Spresnila, že v pondelok ráno sa na R1 stala dopravná nehoda štyroch osobných áut. „Podľa predbežných informácií malo byť jej príčinou nedobrzdenie vozidiel,“ objasnila s tým, že dychové skúšky u vodičov sa skončili s negatívnym výsledkom.
Dokumentovanie nehody si vyžiadalo dvojhodinové uzavretie tohto úseku, obchádzka viedla cez obec Budča.