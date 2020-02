Pri dopravnej nehode na východe Slovenska zomrela 42-ročná vodička

Šarišské Čierne/Kurimka 22. februára (TASR) – Pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo uplynulý piatok večer medzi obcami Šarišské Čierne (okr. Bardejov) a Kurimka (okr. Svidník), zomrela 42-ročná vodička. Pre TASR to potvrdila prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.



"Vodička vozidla VW Passat zišla včera o 20.35 h z doposiaľ nezistených príčin z cesty III. triedy do odvodňovacieho kanála. Tam narazila do svahu a s vozidlom sa prevrátila na strechu," uviedla Ligdayová s tým, že žena z obce Kurimka utrpela pri nehode viaceré zranenia, ktorým približne o hodinu podľahla.



Z dôvodu zisťovania okolností a príčin dopravnej nehody polícia nariadila súdnu pitvu. Okresný dopravný inšpektorát začal v súvislosti s tragickou udalosťou vyšetrovanie pre prečin usmrtenia.