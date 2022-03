Pri dopravnej nehode neďaleko obce Zlaté Klasy sa zranili traja ľudia

Zlaté Klasy 17. marca (TASR) - Policajti vyšetrujú okolnosti nehody na križovatke ciest II. triedy neďaleko obce Zlaté Klasy v okrese Dunajská Streda, ktorá sa stala v stredu (16. 3.) vo večerných hodinách. Po zrážke museli záchranári previesť do nemocníc troch účastníkov dopravnej nehody na ošetrenie. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.



Podľa prvotných informácií mal ísť 19-ročný vodič v osobnom aute smerom od obce Janíky. "Pri prejazde cez križovatku sa pravdepodobne plne nevenoval situácii na ceste a vošiel priamo do jazdnej dráhy dodávke, ktorú šoféroval 64-ročný muž. Tá išla po hlavnej ceste, vodič už nestihol zastaviť a prednou časťou narazil do osobného auta," uviedla polícia.



Pri nehode sa zranili traja spolujazdci z osobného auta. "Išlo o 15-ročného chlapca, rovnako staré dievča a 22-ročného muža. Policajti podrobili oboch vodičov dychovým skúškam s negatívnymi výsledkami. Celková škoda na autách sa vyšplhala na 8000 eur," informovala polícia.