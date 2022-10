Vodička vošla do protismeru a narazila do auta, zranilo sa päť ľudí

Vranov nad Topľou 31. októbra (TASR) - Päť ľudí sa zranilo pri nedeľňajšej (30. 10.) dopravnej nehode, ku ktorej došlo medzi obcami Sačurov a Sečovská Polianka v okrese Vranov nad Topľou. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



"Podvečer 34-ročná vodička z Košíc viedla osobné vozidlo na priamom úseku cesty v smere od obce Sačurov do obce Sečovská Polianka. Z doposiaľ nezistenej príčiny prešla s vozidlom do protismeru, kde narazila do osobného vozidla, ktorého vodičom bol 50-ročný Vranovčan. V dôsledku dopravnej nehody došlo k viacerým zraneniam u cestujúcich," uviedla Ligdayová.



S vodičkou boli v aute štyri osoby vo veku 35, piatich, štyroch a jedného roka, ktoré boli zranené. Celková škoda na vozidlách bola predbežne vyčíslená na 30.000 eur. Obaja vodiči boli na mieste podrobení dychovým skúškam, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny.



"Polícia okolnosti dopravnej nehody vyšetruje, skúma sa aj mieru zavinenia jednotlivých účastníkov. V prípade bolo začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví," dodala Ligdayová.