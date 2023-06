Pri dopravnej nehode neďaleko Štúrova prišli o život dvaja mladí ľudia

Polícia v Nových Zámkoch prijala pred polnocou oznámenie o tragickej dopravnej nehode pri obci Obid v smere od Štúrova do Gbeliec. 23 ročný vodič Škody Octavie prešiel do protismeru, kde sa zrazil s vozidlom Ford Mondeo, od ktorého ho odrazilo do stromu. Pri zrážke zahynul vodič Octavie aj jeho 22 ročná spolujazdkyňa.