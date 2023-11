TRAGÉDIA NA CESTE: Pri nehode zomrela 18-ročná spolujazdkyňa

Nitra 28. novembra (TASR) - Pri dopravnej nehode v okrese Nitra prišla o život 18-ročná žena. Nehoda sa stala v utorok v ranných hodinách na ceste I/65 v katastri obce Jelenec. Osemnásťročná vodička vozidla Volkswagen Golf pravdepodobne dostala s vozidlom šmyk, narazila do vozidla Seat Alhambra a následne do stromu. Pri dopravnej nehode utrpela spolujazdkyňa z Volkswagenu zranenia nezlučiteľné so životom, ďalšie dve osoby sa zranili, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Pri nehode zasahovali všetky záchranné zložky. Policajti podrobili vodičov dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina nehody sú predmetom vyšetrovania nitrianskej dopravnej polície.