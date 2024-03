Pri dopravnej nehode pri obci Smilno sa zranili traja ľudia

Bardejov 5. marca (TASR) - Dvaja ľudia sa ľahko a jeden ťažko zranili pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo v pondelok (4. 3.) podvečer medzi obcami Smilno a Nižná Polianka v okrese Bardejov.



Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, 24-ročný Svidníčan viedol osobné vozidlo, pričom mu do cesty náhle vbehla zver.



"Vodič v snahe vyhnúť sa zrážke s lesnou zverou strhol volant do protismeru, no došlo k zrážke s protiidúcim vozidlom. Vodičom bol 48-ročný muž. Pri dopravnej nehode boli zranení jej účastníci, 24-ročný vodič utrpel ťažké zranenie, jeho spolujazdec, ako aj vodič druhého vozidla utrpeli ľahké zranenia," uviedla Ligdayová.



Ako povedala, dychové skúšky u vodičov mali negatívny výsledok. "Na vozidlách vznikla majetková škoda, predbežne bola vyčíslená na približne 9000 eur," dodala policajná hovorkyňa.



Polícia upozorňuje, že stret vozidiel s lesnou zverou je častým javom. Vodičom preto odporúča, aby zvýšili opatrnosť a znížili rýchlosť jazdy pri prejazde rizikovými úsekmi.