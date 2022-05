Pri dopravnej nehode sa ťažko zranil človek, vodič požil alkohol

Dojč 23. mája (TASR) – Hasiči zasahovali v sobotu (21. 5.) v podvečerných hodinách pri dopravnej nehode v okrese Senica, pri ktorej sa ťažko zranila jedna osoba. Z dôvodu zranenia vodiča vykonali policajti pasívnu dychovú skúšku na alkohol, ktorá bola pozitívna.



K dopravnej nehode došlo medzi dvoma osobnými autami na štátnej ceste III/1148 pri vodnej nádrži Dojč. "Vodič v aute Opel Astra prešiel z nezistených príčin do protismeru, kde došlo k zrážke s autom Hyundai Tucson. Pri nehode sa zranili obaja vodiči a jedna spolujazdkyňa," uviedla pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Mária Linkešová.



"Po príjazde hasičskej jednotky zo Senice bolo zistené, že po zrážke sa v jednom z vozidiel nachádzala zakliesnená a ťažko zranená osoba," uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave Lena Košťálová.



Účastníci dopravnej nehody z ďalšieho vozidla sa nachádzali mimo neho. "Zakliesnenú osobu hasiči po odstránení zadných dverí automobilu odovzdali do starostlivosti záchrannej zdravotnej služby," informovala krajská hovorkyňa hasičov.



Všetkých účastníkov dopravnej nehody následne previezli do zdravotníckeho zariadenia. "S cieľom stanovenia presnej hodnoty alkoholu v tele bola mužovi po nehode odobratá krv. Nehoda je stále v štádiu policajného vyšetrovania," spresnila Linkešová.