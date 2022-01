Pri zrážke s autom sa v Bratislave ťažko zranil bežec

Bratislava 21. januára (TASR) - V Bratislave na Pionierskej došlo vo štvrtok (20. 1.) popoludní k zrážke auta so 44-ročným bežcom. Ten utrpel ťažké zranenia. Na sociálnej sieti o tom informuje bratislavská krajská polícia.



K nehode podľa polície došlo počas vychádzania auta z Kraskovej ulice na Pioniersku ulicu, a to na riadne vyznačenom priechode pre chodcov.



"Pri nehode utrpel muž viaceré ťažké zrania dolnej končatiny, ktoré si vyžiadali jeho okamžitý prevoz do nemocnice," spresnila polícia. Prítomnosť alkoholu v dychu vodičky nezistili.