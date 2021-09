Pri dopravnej nehode v Bratislave vznikla škoda za 35.000 eur

Bratislava 24. septembra (TASR) - Dopravnú nehodu, ktorej výsledkom je zranenie jednej z účastníčok a škoda na troch vozidlách vo výške 35.000 eur, rieši dopravná polícia v Bratislave. Došlo k nej vo štvrtok (23. 9.) popoludní v bratislavskom Starom Meste, informovalo bratislavské krajské policajné riaditeľstvo na sociálnej sieti.



Podľa doposiaľ zistených informácií mala vodička osobného motorového vozidla zn. Subaru Legacy jazdiť po Úprkovej ulici smerom na Javorovú ulicu, pričom na križovatke ulíc Úprková - Javorová nedala prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu sprava a vošla s vozidlom do križovatky. "Tam došlo k zrážke s vozidlom BMW, ktoré po Javorovej ulici smerom na Bohúňovú viedla ďalšia vodička. Tá pod vplyvom nárazu stratila kontrolu nad svojím vozidlom, v dôsledku čoho narazila do tam stojaceho vozidla zn. Land Rover," priblížila polícia s tým, že BMW zastalo až po náraze do plotu jedného z rodinných domov na Bohúňovej ulici.



Vodička vozidla BMW utrpela zranenia, s ktorými bola prevezená na lekárske ošetrenie. K zraneniam ďalších osôb nedošlo. "Alkohol bol u účastníčok dopravnej nehody na mieste vylúčený," uzavrela polícia.