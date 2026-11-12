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Pri dopravnej nehode v Hrabovci zahynul 73-ročný vodič
K tragickej dopravnej nehode došlo na ceste III/3533 v presne nezistenom čase.
Autor TASR
Hrabovec 12. novembra (TASR) - Pri dopravnej nehode v obci Hrabovec v okrese Bardejov zahynul vo štvrtok 73-ročný vodič. Osobné motorové vozidlo z doposiaľ nezistených príčin narazilo do stromu. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove o tom informuje na sociálnej sieti.
Ako uvádza, k tragickej dopravnej nehode došlo na ceste III/3533 v presne nezistenom čase. „Vozidlo z doposiaľ nezistených príčin narazilo do stromu. Žiaľ, 73-ročný vodič utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ informuje polícia s tým, že presná príčina a okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania.
Ako uvádza, k tragickej dopravnej nehode došlo na ceste III/3533 v presne nezistenom čase. „Vozidlo z doposiaľ nezistených príčin narazilo do stromu. Žiaľ, 73-ročný vodič utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ informuje polícia s tým, že presná príčina a okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania.