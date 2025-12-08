Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pri dopravnej nehode v Janíkovciach prišla o život 80-ročná chodkyňa

Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook Polícia SR - Nitriansky kraj

Vodiča podrobili policajti dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom.

Autor TASR
Nitra 8. decembra (TASR) - Pri dopravnej nehode v mestskej časti Nitry v Janíkovciach prišla o život 80-ročná žena. Dopravná nehoda sa stala v pondelok v popoludňajších hodinách. Podľa informácie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre narazil 41-ročný vodič z doposiaľ presne nezistených príčin do chodkyne, ktorá prechádzala cez priechod pre chodcov.

Chodkyňa pri nehode utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Vodiča podrobili policajti dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina nehody sú predmetom vyšetrovania polície.

