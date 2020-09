DROGY V AUTE: Žena spôsobila nehodu, v aute jej našli marihuanu

Košice 30. septembra (TASR) – Tridsaťdvaročná vodička za volantom osobného auta spôsobila v utorok (29. 9.) krátko pred poludním v Košiciach dopravnú nehodu. Policajti následne v jej aute našli zelenú sušinu, ktorá vykazovala znaky marihuany. Informovala o tom v stredu polícia.



K nehode došlo v križovatke Barca – Južná trieda pod mostom VSS. Žena z okresu Košice-okolie s vozidlom značky VW Golf nerešpektovala na semafore svetelný signál "Stoj" a vošla do križovatky, kde narazila do auta BMW 530d. Vodičov podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom.



"Pri dokumentovaní dopravnej nehody sa na zadnom sedadle vozidla VW Golf nachádzala neznáma zelená sušina, ktorá vykazovala znaky rastliny Cannabis," uviedla košická krajská polícia na sociálnej sieti. Po súhlase prokurátora pri prehliadke vozidla našli aj ďalšie balíčky s neznámou zelenou sušinou rastlinného pôvodu. Zaistený materiál bude predmetom expertízneho skúmania.







"Vodičke bola ďalšia jazda zakázaná, na mieste jej bol zadržaný vodičský preukaz, bol jej nariadený odber biologického materiálu na zistenie návykových látok v krvi a v súvislosti so zaisteným materiálom poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru Košice-Juh začal trestné stíhanie vo veci nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi," konštatovala polícia.