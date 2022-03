Pri dopravnej nehode v Košiciach prišiel o život mladý chodec

Košice 12. marca (TASR) - Pri dopravnej nehode v Košiciach zahynul mladý chodec. Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Jana Mésarová informovala, že k zrážke s autom došlo v piatok (11. 3.) vo večerných hodinách na ceste I/20 v smere z Košíc na Prešov.



"Podľa doterajších zistení krátko pred 21. hodinou viedol 30-ročný vodič z okresu Košice okolie osobné motorové v smere na Zelený dvor, kde mu do jazdnej dráhy náhle vstúpil 18-ročný chodec z Košíc. Následkom toho došlo k zrážke vozidla s chodcom. Muž pri dopravnej nehode utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým, žiaľ, na mieste dopravnej nehody podľahol," uviedla hovorkyňa.



Prítomnosť alkoholu u vodiča zistená nebola, to, či bol chodec pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok bude zisťované pri nariadenej pitve. Policajti udalosť na mieste zadokumentovali aj za prítomnosti znalca z odboru cestná doprava. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.



"Bližšie okolnosti, za akých k tejto tragickej dopravnej nehode došlo, čo bolo jej príčinou a miera zavinenia jednotlivých účastníkov bude predmetom ďalšieho vyšetrovania," doplnila Mésarová.



Polícia podľa nej eviduje, že v danom úseku nedisciplinovaní chodci prechádzajú cez cestu, a tým ohrozujú vodičov i seba. Venuje sa mu preto zvýšená pozornosť a príslušníci na mieste vykonávajú zvýšený dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.



"Zákon jasne hovorí, že diaľnicu a rýchlostnú cestu môžu používať len vodiči. Iným účastníkom cestnej premávky je ich používanie zakázané," zdôraznila hovorkyňa. Aj pri piatkovej dopravnej nehode chodec prechádzal cez rýchlostnú cestu na mieste, kde je to zakázané, navyše bez akéhokoľvek reflexného prvku, čo sa mu podľa Mésarovej stalo osudným. Dodala, že chodci majú možnosť prechádzať cez most ponad rýchlostnú cestu, čo však nevyužívajú, a tým veľmi riskujú.



"Opätovne apelujeme na chodcov, aby sledovali premávku, no najmä prechádzali cez cestu na miestach na to určených, vyhýbali sa rizikovým úsekom a dostatočne sa presvedčili, či môžu vstúpiť na vozovku bez hroziaceho nebezpečenstva. Dôležité tiež je, aby boli označení reflexnými prvkami na viditeľnom mieste a nenosili tmavé oblečenie, tiež nesmú preliezať zábrany. Samozrejme, nie každá nehoda s účasťou chodca je zavinená ním, preto vyzývame aj vodičov k mimoriadnej opatrnosti a odporúčame, aby predvídali, prispôsobili rýchlosť jazdy a zbystrili pozornosť všade tam, kde je predpoklad pohybu osôb," uzatvára hovorkyňa.