Pri dopravnej nehode v Košiciach prišiel o život motocyklista

Košice 26. júna (TASR) - Život 31-ročného motocyklistu si vyžiadala dopravná nehoda, ku ktorej došlo v sobotu (25. 6.) večer v Košiciach. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



"Muž viedol motocykel značky Yamaha po Moyzesovej ulici v Košiciach, pričom z doposiaľ nezistených príčin, po prejdení križovatky prešiel do protismeru, zišiel mimo vozovku na trávnatý povrch, kde narazil do stĺpa verejného osvetlenia. Pri dopravnej nehode vodič motocykla utrpel zranenia nezlučiteľné so životom," uvádza polícia s tým, že dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania.