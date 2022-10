Pri dopravnej nehode v Leviciach sa ťažko zranil trojročný chlapec

Levice 20. októbra (TASR) - Polícia v Leviciach vyšetruje okolnosti dopravnej nehody, pri ktorej sa ťažko zranilo trojročné dieťa. Nehoda sa stala v stredu 19. októbra v podvečerných hodinách medzi levickými miestnymi časťami Čankov a Kalinčiakovo.



Podľa informácie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre 19-ročný vodič, jazdiaci na osobnom motorovom vozidle Renault Laguna, pri prejazde rovného úseku cesty z doposiaľ nezistenej príčiny prešiel so svojím vozidlom do protismeru. Tam sa čelne zrazil s osobným motorovým vozidlom Peugeot 306 SW, ktoré viedol 21-ročný vodič. Následne narazil svojou pravou zadnou časťou do prednej časti vozidla BMW 740d, ktoré viedol 34-ročný vodič.



Pri dopravnej nehode bol zranený trojročný chlapček sediaci vo vozidle Peugeot. Podľa ošetrujúceho lekára rýchlej zdravotnej pomoci utrpel ťažké zranenia s bezprostredným ohrozením na živote, čo si vyžiadalo urgentný prevoz leteckou záchrannou službou do Banskej Bystrice.



Vodič Peugeotu a jeho 22-ročná spolujazdkyňa utrpeli podľa predbežnej lekárskej správy stredne ťažké zranenia. Dychové skúšky na zistenie požitia alkoholu u vodičov boli s negatívnym výsledkom. Na vozidlách vznikla škoda predbežne vyčíslená na 16.000 eur.



Okolnosti dopravnej nehody, mieru jej zavinenia a presnú príčinu vyšetruje vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru Levice. Dopravná polícia realizuje dopravno-bezpečnostné akcie, ktorých výsledkom by mali byť bezpečnejšie cesty pre všetkých.