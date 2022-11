Pri dopravnej nehode v Lučenci sa ťažko zranilo osemmesačné dieťa

Lučenec 24. novembra (TASR) – Pri dopravnej nehode troch vozidiel, ku ktorej došlo v stredu (23. 11.) podvečer v Lučenci, sa zranili dve osoby. Ťažké zranenia utrpelo aj osemmesačné dieťa. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



K vážnej dopravnej nehode došlo na križovatke ciest I/16 a I/75 na okraji mesta. Podľa polície 22-ročný vodič prichádzajúci zo smeru od Rimavskej Soboty nedal v križovatke pri odbočovaní vľavo prednosť protiidúcemu vozidlu. Auto mladého vodiča po náraze odhodilo aj do vozidla stojaceho v križovatke.



Požitie alkoholu u vodičov zistené nebolo. Pri nehode sa zranili dve osoby, a to 18-ročná spolujazdkyňa a osemmesačný chlapec. "Dieťa bolo s vážnymi zraneniami z miesta prevezené do banskobystrickej nemocnice," uviedla polícia. Ako dodala, v súvislosti s nehodou bolo začaté trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženia na zdraví.