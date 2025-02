TRAGICKÁ NEHODA: Po náraze do stromu zahynul 76-ročný vodič

Košice 20. februára (TASR) - Pri dopravnej nehode v katastri obce Nižná Hutka v okrese Košice-okolie, ku ktorej došlo v stredu (19. 2.) večer, prišiel o život 76-ročný vodič. V tejto súvislosti bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



Podľa doterajších zistení išiel autom Škoda Octavia v smere od obce Nižná Hutka na obec Bohdanovce. "Pravdepodobne z dôvodu neprispôsobenia rýchlosti jazdy svojim schopnostiam prešiel s vozidlom v protismernej časti vozovky do šmyku, následne zišiel z cesty a narazil do stromu," spresnila s tým, že auto skončilo na boku zakliesnené medzi stromami. Muž utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.



"Pri pitve bude zisťované, či pri tejto nehode prípadne asistoval alkohol či iné návykové látky," dodala Mésarová. Polícia bližšie okolnosti nehody vyšetruje.