Dopravná nehoda v okrese Levice si vyžiadala život jedného z vodičov

Levice 6. júna (TASR) - Pri dopravnej nehode v okrese Levice prišla o život jedna osoba. Nehoda sa stala v pondelok približne o piatej hodine medzi obcou Horné Semerovce a križovatkou Lučina. Vodič osobného auta Audi A6 z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel do protismeru, kde čelne narazil do kamióna, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Po zrážke začal kamión následkom nárazu horieť, kabína zhorela do tla. Zasahujúci hasiči požiar uhasili a zakliesnenú osobu vyslobodili z vozidla pomocou hydraulického vyslobodzovacieho zariadenia. Pri nehode utrpel 45-ročný vodič osobného auta zranenia, ktorým na mieste podľahol. Okolnosti dopravnej nehody, ako aj príčina a miera zavinenia sú predmetom vyšetrovania dopravnej polície v Leviciach.