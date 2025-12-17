Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 17. december 2025
Pri dopravnej nehode v okrese Sabinov prišiel o život 39-ročný muž

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

K tragickej dopravnej nehode došlo medzi Sabinovom a obcou Červená Voda po 8.00 h.

Autor TASR
Prešov 17. decembra (TASR) - Pri stredajšej rannej dopravnej nehode v okrese Sabinov prišiel o život 39-ročný muž. Informuje o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.

K tragickej dopravnej nehode došlo medzi Sabinovom a obcou Červená Voda po 8.00 h. „Tridsaťdeväťročný muž viedol osobné vozidlo, pričom z doposiaľ neznámej príčiny s ním zišiel mimo cestu. Muž utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste napriek snahe záchranárov podľahol,“ uvádza polícia s tým, že presnú príčinu nehody bude zisťovať.
