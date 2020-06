Tragická nehoda: Motocyklista zahynul po náraze do plotu

Bratislava 14. júna (TASR) - Nedeľná dopravná nehoda v okrese Senec si vyžiadala život 37-ročného motocyklistu. Zahynul po náraze do plotu rodinného domu. Na sociálnej sieti o tom informuje bratislavská polícia.



"Podľa doterajších informácií počas jazdy po Bernolákovskej ceste zišiel z doposiaľ presne nezistených príčin vodič motocykla značky Suzuki mimo vozovky, kde došlo k nárazu do plotu rodinného domu a následne k nárazu do rozvodnej skrine. Motocyklista aj napriek snahe privolaných lekárov na mieste zraneniam podľahol," napísali policajti.



Vyšetrovaním presných príčin a okolností nehody sa zaoberajú seneckí policajti.