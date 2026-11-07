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Pri dopravnej nehode v okrese Spišská Nová Ves sa zranili štyria ľudia

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Vodič Audi A4 medzi Spišskými Tomášovcami a križovatkou na Arnutovce pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy, narazil do priekopy a následne ho odhodilo späť na cestu. Foto: FB Polícia SR - Košický kraj

Okolnosti a príčiny dopravnej nehody polícia ďalej vyšetruje. V tejto súvislosti upozorňuje vodičov na riziko tvorby námrazy počas jesenných nocí a skorých ranných hodín.

Autor TASR
Spišské Tomášovce 7. novembra (TASR) - Pri dopravnej nehode dvoch osobných áut, ku ktorej došlo v piatok (6. 11.) krátko po 23.00 h v okrese Spišská Nová Ves, sa zranili štyri osoby. Jedno z vozidiel skončilo po zrážke prevrátené na streche. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach na sociálnej sieti.

Vodič osobného auta na ceste medzi Spišskymi Tomášovcami a križovatkou na Arnutovce podľa polície pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy aktuálnym podmienkam. S vozidlom narazil do priekopy, odkiaľ ho odhodilo späť na cestu. Po približne 50 metroch prešiel do protismeru, kde sa zrazil s protiidúcim vozidlom a skončil v priekope prevrátený na streche.

Pri nehode utrpeli zranenia štyri osoby, podľa predbežných lekárskych správ si ich liečenie vyžiada do sedem dní. „Alkohol sa nepotvrdil ani u jedného z vodičov. Vodič Audi mal negatívny aj test na drogy a policajti mu zadržali vodičský preukaz,“ uviedla polícia.

Okolnosti a príčiny dopravnej nehody polícia ďalej vyšetruje. V tejto súvislosti upozorňuje vodičov na riziko tvorby námrazy počas jesenných nocí a skorých ranných hodín. Pripomína, že aj na zdanlivo suchej vozovke môže byť miestami poľadovica, preto je potrebné zvýšiť opatrnosť a prispôsobiť rýchlosť jazdy aktuálnym podmienkam.
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