< sekcia Regióny
Pri dopravnej nehode v okrese Spišská Nová Ves sa zranili štyria ľudia
Okolnosti a príčiny dopravnej nehody polícia ďalej vyšetruje. V tejto súvislosti upozorňuje vodičov na riziko tvorby námrazy počas jesenných nocí a skorých ranných hodín.
Autor TASR
Spišské Tomášovce 7. novembra (TASR) - Pri dopravnej nehode dvoch osobných áut, ku ktorej došlo v piatok (6. 11.) krátko po 23.00 h v okrese Spišská Nová Ves, sa zranili štyri osoby. Jedno z vozidiel skončilo po zrážke prevrátené na streche. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach na sociálnej sieti.
Vodič osobného auta na ceste medzi Spišskymi Tomášovcami a križovatkou na Arnutovce podľa polície pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy aktuálnym podmienkam. S vozidlom narazil do priekopy, odkiaľ ho odhodilo späť na cestu. Po približne 50 metroch prešiel do protismeru, kde sa zrazil s protiidúcim vozidlom a skončil v priekope prevrátený na streche.
Pri nehode utrpeli zranenia štyri osoby, podľa predbežných lekárskych správ si ich liečenie vyžiada do sedem dní. „Alkohol sa nepotvrdil ani u jedného z vodičov. Vodič Audi mal negatívny aj test na drogy a policajti mu zadržali vodičský preukaz,“ uviedla polícia.
Okolnosti a príčiny dopravnej nehody polícia ďalej vyšetruje. V tejto súvislosti upozorňuje vodičov na riziko tvorby námrazy počas jesenných nocí a skorých ranných hodín. Pripomína, že aj na zdanlivo suchej vozovke môže byť miestami poľadovica, preto je potrebné zvýšiť opatrnosť a prispôsobiť rýchlosť jazdy aktuálnym podmienkam.
Vodič osobného auta na ceste medzi Spišskymi Tomášovcami a križovatkou na Arnutovce podľa polície pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy aktuálnym podmienkam. S vozidlom narazil do priekopy, odkiaľ ho odhodilo späť na cestu. Po približne 50 metroch prešiel do protismeru, kde sa zrazil s protiidúcim vozidlom a skončil v priekope prevrátený na streche.
Pri nehode utrpeli zranenia štyri osoby, podľa predbežných lekárskych správ si ich liečenie vyžiada do sedem dní. „Alkohol sa nepotvrdil ani u jedného z vodičov. Vodič Audi mal negatívny aj test na drogy a policajti mu zadržali vodičský preukaz,“ uviedla polícia.
Okolnosti a príčiny dopravnej nehody polícia ďalej vyšetruje. V tejto súvislosti upozorňuje vodičov na riziko tvorby námrazy počas jesenných nocí a skorých ranných hodín. Pripomína, že aj na zdanlivo suchej vozovke môže byť miestami poľadovica, preto je potrebné zvýšiť opatrnosť a prispôsobiť rýchlosť jazdy aktuálnym podmienkam.