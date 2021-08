Dopravnú nehodu v okrese Spišská Nová Ves neprežil 60-ročný chodec

Odorín 23. augusta (TASR) - Pri dopravnej nehode v okrese Spišská Nová Ves zahynul v nedeľu 22. augusta 60-ročný chodec. Zranenia, ktoré utrpel pri zrážke s osobným motorovým vozidlom, boli nezlučiteľné so životom. Polícia začala v prípade trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia, informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



"Podľa doterajších zistení polície 32-ročný vodič viedol osobné vozidlo v smere od obce Odorín na mesto Spišská Nová Ves. Vodič predchádzal vozidlo idúce pred ním tam, kde je to zakázané vodorovným aj zvislým dopravným značením," uviedla s tým, že keď sa nachádzal v protismernej časti vozovky, prednou časťou vozidla narazil do idúceho chodca, ktorý v smere na Odorín tlačil bicykel. Po náraze malo chodca s bicyklom odhodiť do priekopy.



Polícia podrobila vodiča dychovej skúške s negatívnym výsledkom, na zistenie prítomnosti omamných a psychotropných látok mu odobrali biologický materiál. "To, či chodec požil alkoholické nápoje, bude zisťované pri pitve," dodala Mésarová s tým, že bližšie okolnosti a presná príčina dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.



Aj v súvislosti s čelnou zrážkou dvoch vozidiel, ku ktorej došlo takisto v nedeľu v obci Dargov v okrese Trebišov a pri ktorej utrpeli dvaja spolujazdci ťažké zranenia, polícia apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby sa na cestách správali zodpovedne.