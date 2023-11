TRAGICKÁ NEHODA V TREBIŠOVE: O život prišiel 54-ročný vodič

Trebišov 20. novembra (TASR) - Po zrážke s ďalším autom a následnom náraze do stĺpu prišiel v pondelok ráno v Trebišove o život 54-ročný vodič. Polícia v súvislosti s tým začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



K tragickej dopravne nehode došlo krátko po 6.00 h. Vodič išiel autom zn. Škoda Octavia po dvojpruhovej ceste po Cukrovarskej ulici v smere od mestskej časti Milhostov do mesta. "Z doposiaľ nezistených príčin a nezisteným spôsobom prešiel pri odbočovaní vľavo do protismernej, dvojpruhovej časti cesty," spresnila Ivanová.



V tom istom čase išlo v opačnom smere auto zn. Mitsubishi Outlander, ktoré viedol 30-ročný vodič. Po bočnej zrážke obe autá vymrštilo mimo cestu. Mitsubishi Outlander prešlo cez trávnatú plochu a cez chodník. Prednou časťou narazilo do oplotenia areálu firmy. Škoda Octavia narazila do betónového stĺpu elektrického vedenia, pričom vodič tohto vozidla zraneniam na mieste podľahol.



Mladší vodič utrpel ľahké zranenia. Prítomnosť alkoholu v jeho dychu nezistili. To, či bol pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok nebohý vodič, budú zisťovať pri pitve.



Bližšie podrobnosti nehody vrátane miery zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.