Pri dopravnej nehode v Ždiari zasahovali aj leteckí záchranári

Ždiar 16. septembra (TASR) - Sobotňajšia dopravná nehoda troch vozidiel v Ždiari v okrese Poprad si vyžiadala niekoľko zranení. Na mieste zasahovali aj leteckí záchranári. Pre TASR to potvrdila prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.



"Išlo o reťazovú nehodu. Dychové skúšky boli negatívne. Úsek je už prejazdný," povedala Ligdayová.



Vrtuľníková záchranná zdravotná služba (VZZS) Air - Transport Europe (ATE) vysadila lekára priamo na mieste palubným navijakom. "Do starostlivosti si prevzal 54-ročnú ženu, ktorá nárazom utrpela poranenie krčnej chrbtice," spresnila pre TASR hovorkyňa VZZS ATE Zuzana Hopjaková s tým, že po ošetrení ju v spolupráci s hasičmi previezli k vrtuľníku, ktorým ju v stabilizovanom stave a pri vedomí transportovali do popradskej nemocnice.



Ostatní zranení podľa jej slov zostali v starostlivosti pozemných záchranárov.