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VEĽKÁ TRAGÉDIA: Pri nehode vo Veľkom Krtíši zomrel 36-ročný vodič
Podľa prvotných informácií z miesta mal vodič osobného auta Citroën dostať šmyk, prešiel do protismeru, kde sa zrazil s vozidlom Isuzu, ktoré išlo oproti.
Autor TASR
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Veľký Krtíš 10. novembra (TASR) - Pri dopravnej nehode vo Veľkom Krtíši zomrel v utorok 36-ročný vodič. Banskobystrická krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Spresnila, že podľa prvotných informácií z miesta mal vodič osobného auta Citroën dostať šmyk, prešiel do protismeru, kde sa zrazil s vozidlom Isuzu, ktoré išlo oproti. Vodič vozidla Citroën utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. „Presná príčina a okolnosti vzniku nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodali policajti.
Pripomínajú, že nehoda v utorok uzavrela úsek cesty I/75 v smere z Veľkého Krtíša na Lučenec. Polícia na mieste riadi a koordinuje premávku a dopravu odkláňa cez obec Pôtor.
Spresnila, že podľa prvotných informácií z miesta mal vodič osobného auta Citroën dostať šmyk, prešiel do protismeru, kde sa zrazil s vozidlom Isuzu, ktoré išlo oproti. Vodič vozidla Citroën utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. „Presná príčina a okolnosti vzniku nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodali policajti.
Pripomínajú, že nehoda v utorok uzavrela úsek cesty I/75 v smere z Veľkého Krtíša na Lučenec. Polícia na mieste riadi a koordinuje premávku a dopravu odkláňa cez obec Pôtor.