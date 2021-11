Zvolen 30. novembra (TASR) – Pri dopravnej nehode vo Zvolene zomrela 44-ročná chodkyňa. Informuje o tom oficiálny profil banskobystrickej polície na sociálnej sieti.



Ako ďalej uvádza, nehoda sa stala v pondelok (29. 11.) večer. "Podľa predbežných zistení z miesta nehody chodkyňa pravdepodobne náhle vošla do jazdnej dráhy 43-ročného vodiča osobného auta," poznamenala polícia s tým, že vodič išiel autom v smere od Zvolena do Lučenca. "Chodkyňa utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla," dodáva. "Pri dychovej skúške na alkohol bol výsledok u vodiča negatívny a u chodkyne bude zisťovaný pri pitve," podotkli policajti a doplnili, že nehodu vyšetrujú.



Verejnosti pripomínajú, že aj tento prípad zdôrazňuje význam reflexných prvkov, ktoré by mali byť v tomto období, keď sa stmieva skôr, samozrejmosťou. "Pre vašu bezpečnosť je mimoriadne dôležité, aby ste boli viditeľní. Na prechádzanie cez cestu používajte len miesta na to určené a vodiči rovnako zvýšte svoju opatrnosť," ukončili.