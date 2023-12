TRAGÉDIA NA CESTE: Po nehode zomrela žena z Poltára

Zvolen 21. decembra (TASR) - Zrážku kamióna s dodávkou na Lučeneckej ceste vo Zvolene neprežila vo štvrtok 56-ročná žena z Poltára. Ďalšiu 57-ročnú Poltárčanku po dopravnej nehode s ťažkými zraneniami previezli do nemocnice. TASR to potvrdila banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová.



Hovorkyňa Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici Ružena Maťašeje uviedla, že pacientka je hospitalizovaná na neurochirurgickej klinike a jej stav je vážny.



Policajná hovorkyňa ďalej uviedla, že udalosť sa stala vo štvrtok okolo 2.00 h na výjazde zo Zvolena do Detvy. V dodávke bolo šesť opatrovateliek, ktoré sa vracali domov z práce z Rakúska. "Pravdepodobne pre mikrospánok prešiel 37-ročný vodič s vozidlom do protismeru, kde sa zrazil s kamiónom, ktorý išiel oproti," objasnila.



Na miesto nehody privolali aj znalca z odboru cestnej dopravy. Polícia začala trestné stíhanie pre usmrtenie a dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania.