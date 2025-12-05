Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 5. december 2025Meniny má Oto
< sekcia Regióny

Pri dopravných nehodách v Trenčianskom kraji zomrelo tento rok 11 ľudí

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Počet dopravných nehôd v TSK klesol medziročne o 51. Najviac nehôd (127) sa stalo v okrese Prievidza, najmenej (28) v Myjavskom okrese.

Autor TASR
Trenčín 5. decembra (TASR) - Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa od začiatku roka do konca novembra stalo 595 dopravných nehôd. Vyžiadali si 11 ľudských životov, čo je najmenej spomedzi všetkých slovenských krajov. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Počet dopravných nehôd v TSK klesol medziročne o 51. Najviac nehôd (127) sa stalo v okrese Prievidza, najmenej (28) v Myjavskom okrese.

Počet obetí dopravných nehôd v TSK klesol medziročne o 11. Ťažké zranenia utrpelo za 11 mesiacov 40 osôb (medziročný pokles o sedem), ľahko sa zranilo 311 osôb.

V 80 prípadoch boli vinníci dopravných nehôd pod vplyvom alkoholu (medziročne o 20 menej). Najviac vinníkov dopravných nehôd pod vplyvom alkoholu bolo v TSK v okrese Trenčín (18), najmenej v Myjavskom okrese (štyria).
.

Neprehliadnite

OBRAZOM: Pápež Lev XIV. prijal na audiencii prezidenta SR

Pápež Pellegrinimu povedal, že by chcel v dohľadnej dobe navštíviť SR

Zomrel český výtvarník Pištěk, ktorý získal Oscara

Tomáš: Po 20 rokoch odstraňujeme diskrimináciu rodičov pri dôchodkoch